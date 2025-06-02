Gazze Şeridi'nde Can Kaybı 54 Bini Aştı

Gazze Şeridi'nde Can Kaybı 54 Bini Aştı
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda can kaybı 54 bin 470'e, yaralı sayısı ise 124 bin 693'e ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 52 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 54 bin 470'e, yaralı sayısı 124 bin 693'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor. Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 52 sivilin cansız bedeni ile 503 yaralının getirildiğini, cenazelerden 1'inin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Filistinli sivillere ait olduğunu bildirdi. Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 4 bin 201 Filistinlinin öldürüldüğünü, 12 bin 652 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 54 bin 470'e, yaralı sayısının 124 bin 693'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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