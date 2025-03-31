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Gazze Şeridi'nde Can Kaybı 50 Bin 357'ye Ulaştı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 357'ye yükseldi. Son 48 saatte 80 kişi daha hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 357'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'na rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 80 kişinin hayatını kaybettiği, 305 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise bin 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 359 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bakanlık açıklamasına göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 50 bin 357'ye, yaralı sayısı 114 bin 400'e yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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