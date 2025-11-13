Haberler

Gazze Şeridi'nde Ateşkes Sonrası Ölü Sayısı 260'a Yükseldi

Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin ilan edilmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı ve toplam ölü sayısının 260'e ulaştığını bildirdi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ilanından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 260'a yükseldi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 260'a, yaralı sayısı 632'ye yükseldi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 69 bin 187'ye, yaralı sayısı ise 170 bin 703'e yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
