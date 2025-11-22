Gazze Şeridi'nde Ateşkes Sonrası Can Kaybı 318'e Yükseldi

Gazze Şeridi'nde ateşkes ilanından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 318'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 318'e, yaralı sayısı 788'e yükseldi. Ayrıca Kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 180kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 69 bin 733'e, yaralı sayısı 170 bin 863'e yükseldi. - GAZZE