Gazze Şeridi'nde Açlık Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Artıyor

Güncelleme:
İsrail'in ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3'ü çocuk 13 sivil açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Toplamda ölenlerin sayısı 361'e ulaştı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana savunmasız sivillere bombalar yağdırdığı Gazze Şeridi'nde açlığı da bir silah olarak kullanıyor. İsrail güçlerinin ablukaya aldığı ve insani yardım geçişlerini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3'ü çocuk 13 sivil daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Bölgede aynı nedenle ölenlerin toplam sayısı 130'u çocuk 361'e yükseldi. BM'nin Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 15'i çocuk 83 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti. - GAZZE

