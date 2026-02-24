Haberler

Gazze'de son 24 saatte 7 sivil yaralandı

Güncelleme:
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 7 kişinin yaralandığını ve toplamda 615 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 73'e ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 7 yaralının getirildiğini bildirdi.

İsrail, Hamas ile yapılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 7 yaralının getirildiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 615, enkaz altından çıkarılanların sayısının 726, yaralı sayısının da bin 658 olduğunu aktardı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 73 olduğu belirtilen bakanlık açıklamasında, toplam yaralı sayısının 171 bin 756'ya ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
