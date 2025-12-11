Haberler

Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını su bastı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Şeridi'nde meydana gelen şiddetli yağışlar, İsrail saldırıları sonrası yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları su basarak büyük zarara yol açtı. Kamp sakinleri geceyi uyuyamadan geçirdi.

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları su bastı.

Gazze Şeridi'nde kış mevsiminin gelmesi ile yağışlar başladı. Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları su bastı. Gazze Şehri'nde bulunan Yermuk Mülteci Kampı'nda çok sayıda çadır ciddi zarar gördü.

"Çocuklarımın boğulmaması için bütün gece uyanık kaldım"

Çadırını su basan Soha Qudeir, "Yermuk Kampı'ndaki yerinden edilmiş kişilerin çadırları dün gece şiddetli yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Çocuklarımın boğulmaması için bütün gece uyanık kaldım. Şimdi soğuk ve yağmurdan dolayı hastalar. Durum son derece zor. Keşke bu zorlu dönemi atlatmamıza yardımcı olacak bir çadır, bir yatak veya herhangi bir şey alabilsem. Bütün gece çadırın içine su girmesini engellemeye çalıştık. Ama başaramadık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Allah'tan başka kimsemiz yok" dedi.

"Bu gece nerede ve nasıl uyuyacağımızı bilmiyoruz"

Kampta kalan Filistinli Shafiq Dawas ise, İsrail saldırıları nedeniyle büyük acılar çektiklerini belirterek, "Bu çadırda iki aile kalıyor. Uyuduğumuz yataklar sırılsıklam oldu. Bu gece nerede ve nasıl uyuyacağımızı bilmiyoruz. Bizi yağmurdan koruyacak hiçbir şey yok. Her şey sırılsıklam oldu, yataklar, battaniyeler, mobilyalar, halılar. Dün gece hiç uyuyamadık. Uyanık kaldık ve yağmurun durması için dua ettik" dedi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki konutların yaklaşık yüzde 92'si tamamen veya kısmen tahrip olurken, Gazzeliler çadırlarda ya da çökme riski olan hasarlı binalarda hayatta kalmaya çalışıyor. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Bu kentte ödemeler artık Bitcoin ile yapılıyor

Nakit para tarih oldu! O kentte ödemeler artık bu yöntemle yapılıyor
title