Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 88'e Yükseldi

Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 88'e, yaralı sayısı ise 315'e ulaştı. 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam 68 bin 234 can kaybı yaşandı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 88'e, yaralı sayısı ise 315'e yükseldi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 68 bin 234'e ulaştı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 88'e, yaralı sayısının 315'e ulaştığı kaydedildi. Ayrıca son 24 saatte enkaz altından 4 kişinin cenazesinin çıkarıldığı aktarıldı. Böylece İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 68 bin 234'e, yaralı sayısı ise 170 bin 373'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in 30 Filistinlinin daha cenazesini teslim ettiği, teslim edilen cenaze sayısının 195'e ulaştığı ifade edildi. - GAZZE

