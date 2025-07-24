Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 59 Bini Geçti

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 587'ye, yaralı sayısı 143 bin 498'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla başlattığı saldırılar aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 89 cansız bedenin ve 453 yaralının getirildiği, cenazelerden 10'unun daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise 8 bin 447 Filistinlinin öldürüldüğü, 31 bin 457 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı.

Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların bilançosunu da açıklarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 59 bin 587'ye, yaralı sayısının da 143 bin 498'e yükseldiğini bildirdi.

Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı bin 83'e yükseldi

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de vurgulayan Filistin Sağlık Bakanlığı, bu sabah itibarıyla 23 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 68'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak için beklerken ölenlerin sayısı bin 83'e, yaralı sayısı ise 7 bin 275'e yükseldi" denildi - GAZZE