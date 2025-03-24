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Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 50 Bini Aştı

Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 50 Bini Aştı
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürülen saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 82'ye yükseldi. Son 24 saatte 57 sivil hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 82'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesin ilk aşamasının sona ermesinin ardından sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarında 57 sivilin hayatını kaybettiği, 134 sivilin ise yaralandığı aktarılırken, daha önce düzenlenen saldırılar sonucunda ölen 4 sivilin de enkaz altından çıkarıldığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasına göre, İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 82'ye, yaralı sayısı 113 bin 408'e yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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