Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 42 Bin 227'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 227'ye, yaralıların sayısı ise 98 bin 464'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 373 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 42 bin 227'ye, yaralıların sayısının 98 bin 464'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE