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Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 41 Bin 595'e Yükseldi

Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 41 Bin 595'e Yükseldi
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı artmaya devam ediyor. Son 24 saatte 9 sivil daha hayatını kaybetti.

İsrail'in yoğun saldırılarla sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 41 bin 595'e, yaralı sayısı 96 bin 251'e yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki kanlı saldırılarına devam ediyor. Sivilleri 7 Ekim'den bu yana acımasızca hedef alan İsrail ordusunun soykırım faaliyeti yürüttüğü bölgede her geçen gün can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte bölgede düzenlediği saldırılar sonucu 9 sivilin hayatını kaybettiği, 41 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların başlamasından bu yana geçen 359 günün bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 41 bin 595'e, yaralı sayısının ise 96 bin 251'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnsan Hakları Orta Doğu Filistin Politika Güvenlik 3-sayfa İsrail Dünya gazze

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