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Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 41,391'e Yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 391'e, yaralıların sayısı ise 95 bin 760'a ulaştı. Son 72 saatte 12 saldırıda 119 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 391'e, yaralıların sayısı ise 95 bin 760'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 351 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 72 saatte düzenlenen 12 saldırıda 119 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 209 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 391'e, yaralıların sayısının ise 95 bin 760'a yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Orta Doğu Politika Güvenlik 3-sayfa İsrail Dünya gazze

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