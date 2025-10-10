Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 67 Bini Aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 211'e, yaralananların sayısı 169 bin 961'e yükseldi.

İsrail ile Hamas arasında Mısır'da gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerinden olumlu sonuç alınsa da bölgede 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda can kaybı yükselmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze'deki hastanelere 17 sivilin cansız bedeninin ve 71 yaralının ulaştığı bildirildi. Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı13 bin 598, yaralananların sayısı ise 57 bin 849 olarak kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançoda, toplam can kaybının 67 bin 211'e, yaralı sayısının da 169 bin 961'e yükseldiğini duyurdu.

Yardım dağıtım noktalarında 5 kişi yaralandı

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de açıklayan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte söz konusu bölgelerde can kaybı yaşanmadığını ancak, 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Böylece bakanlıktan açıklanan son verilerle birlikte İsrail'in Gazze'deki insani yardım dağıtım bölgelerine yönelik saldırılarda can kaybı 2 bin 615'te kalırken, yaralı sayısı 19 bin 182'ye yükseldi.

Ateşkes bugün 12.00'da yürürlüğe girdi

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından (IDF) bugün yapılan açıklamada, Hamas ile Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının saat 12.00'de yürürlüğe girdiği ifade edilmişti. Açıklamada, İsrail birliklerinin 12.00'den itibaren ateşkes anlaşması kapsamında rehinelerin geri dönüşüne hazırlık amacıyla güncellenen konuşlanma hatları boyunca konumlanmaya başladığı aktarılmıştı. - GAZZE