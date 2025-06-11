Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 55 Bin 104'e Ulaştı

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen bombardımanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bin 104'e, yaralananların sayısı ise 127 bin 394'e yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 120 kişi daha hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bin 104'e, yaralananların sayısı 127 bin 394'e yükseldi.

İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlene saldırılarda 120 kişinin hayatını kaybettiği, önceki saldırılarda ölen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 474 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 821'e, yaralı sayısının ise 15 bin 353'e yükseldiği aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının ise 55 bin 104'e, yaralı sayısının 127 bin 394'e ulaştığı kaydedildi.

Sözde yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 224'e yükseldi

İsrail ordusunun ayrıca sabah saatlerinde sözde yardım noktaları olarak bilinen bölgede düzenlediği saldırılarda 57 kişinin yaşamını yitirdiği, 363 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. 27 Mayıs'tan bu yana yardım dağıtımı noktalarında ölen sivillerin sayısı 224'e, yaralıların sayısı ise bin 858'e yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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