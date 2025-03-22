Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 49 Bin 747'ye Yükseldi

İsrail'in son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 128 kişinin hayatını kaybetmesi ve önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşılması sonucu Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 49 bin 747'ye yükseldi.

İsrail'in ateşkesi bozarak saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail'in saldırıları nedeniyle son 48 saatte 128 kişi hayatını kaybetti, 263 kişi yaralandı. Ayrıca daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 747'ye, yaralıların sayısı ise 113 bin 213'e yükseldi. - GAZZE