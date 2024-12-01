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Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bin 429'a Yükseldi

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İsrail'in 422 gündür devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 429'a, yaralıların sayısı ise 105 bin 250'ye ulaştı. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 47 sivil yaşamını yitirdi.

İsrail'in 422 gündür yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 429'a, yaralıların sayısı 105 bin 250'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 422 gündür Filistinlilere yönelik soykırım gerçekleştiriyor. Bölgede sivilleri hedef alan ve savaş suçu işleyen İsrail'in kanlı saldırıları nedeniyle bölgedeki bilanço da her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 47 sivilin hayatını kaybettiği, 108 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Bölgedeki 7 Ekim 2023'ten bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, can kaybının 44 bin 429'a, yaralı sayısının da 105 bin 250'ye yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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