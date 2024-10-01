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Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 41 Bin 638'e Ulaştı

Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 41 Bin 638'e Ulaştı
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 638'e yükseldi. Son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda 23 Filistinli hayatını kaybetti, 101 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 638'e yükseldi.

İsraili Gazze Şeridi'nde 361 gündür sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 101 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana yaşanan can kaybının 41 bin 638'e, yaralı sayısının 96 bin 460'a yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnsan Hakları Orta Doğu Filistin Politika Güvenlik 3-sayfa İsrail Dünya gazze

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