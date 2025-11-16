Haberler

Gazze'deki Ölü Sayısı 69 Bin 483'e Yükseldi

Güncelleme:
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde ateşkes sürecinde 72 saat içinde 17 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiğini açıkladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısı 69 bin 483'e, toplam yaralı sayısı ise 170 bin 706'ya yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 72 saat içinde 17 kişinin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 69 bin 483'e yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 72 saat içinde 17 kişinin cansız bedeninin ve 3 yaralının getirildiği, cenazelerden 15'inin enkaz altından çıkarıldığı, 2'sinin ise İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 266'ya, enkaz altından çıkarılanların sayısının 548'e, yaralı sayısının da 635'e yükseldiğini aktardı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 483'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 170 bin 706'ya ulaştığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, "7 Kasım ile 14 Kasım tarihleri arasında verileri tamamlanan ve hükümet komitesi tarafından onaylanan 279 ölü istatistiklere eklendi. İsrail işgali tarafından bugün 15 cenaze serbest bırakıldı, toplam alınan cenaze sayısı 330'a ulaştı" denildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
