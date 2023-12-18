Üye Girişi
Haberler

Gazze'deki İsrail saldırılarında can kaybı artıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 19 bin 453'e, yaralı sayısının 52 bin 286'ya yükseldiğini açıkladı. İsrail saldırılarının devam etmesi nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksadığı ve binlerce kişinin tedaviye ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 19 bin 453'e, yaralı sayısının 52 bin 286'ya yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 73'üncü günde devam ederken, can kaybı 20 bine yaklaştı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 151 kişinin hayatını kaybettiği, 313 kişinin yaralandığını duyurdu. El-Kudra, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 19 bin 453'e, yaralı sayısının 52 bin 286'ya yükseldiğini açıkladı.

Gazze'nin kuzeyinde görevli 93 sağlık personeli insanlık dışı koşullar altında gözaltında

El-Kudra, Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce yaralının, hamile kadının, çocuk ve kronik hastanın sağlık hizmetinden mahrum kaldığını belirterek, uluslararası toplumun sessiz kalması nedeniyle İsrail'in hastanelere yönelik saldırılarının devam ettiğini ifade etti. El-Kudra, Gazze'nin kuzeyinde görevli 93 sağlık personelinin insanlık dışı koşullar altında gözaltına olduğunu hatırlattı.

İsrail saldırılarında 310 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini ve 102 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini aktaran el-Kudra, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 22 hastane ve 52 sağlık ocağının faaliyet dışı kaldığını belirtti.

5 bin yaralının tedavi için yurtdışına çıkarılması gerekiyor

Acilen 5 bin yaralının tedavi için yurt dışına çıkarılması gerektiğini aktaran el-Kudra, Gazze Şeridi'nin çocuk aşısına olan ihtiyacın devam ettiğini ifade etti. Sağlık ekipleri barınma merkezlerinde 350 bin bulaşıcı hastalık vakası tespit ettiğini aktaran el-Kudra, uluslararası kurumlara 700 binden fazla çocuk, 50 bin hamile kadın, bin 100 diyaliz hastası, 350 kronik hasta ve binlerce yaralıya sağlık hizmeti sağlanması çağırısında bulundu. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sağlık Bakanlığı Filistin İsrail Gazze 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 18 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Ankara su kesintisi listesi! 18 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyon hangi gün, saat kaçta toplanacak? 19 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor Asgari ücret toplantısı son durum nedir? Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması! Asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olacak? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı? CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title