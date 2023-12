Gazze'deki İsrail saldırılarında can kaybı artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 19 bin 453'e, yaralı sayısının 52 bin 286'ya yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 73'üncü günde devam ederken, can kaybı 20 bine yaklaştı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 151 kişinin hayatını kaybettiği, 313 kişinin yaralandığını duyurdu. El-Kudra, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 19 bin 453'e, yaralı sayısının 52 bin 286'ya yükseldiğini açıkladı.

Gazze'nin kuzeyinde görevli 93 sağlık personeli insanlık dışı koşullar altında gözaltında

El-Kudra, Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce yaralının, hamile kadının, çocuk ve kronik hastanın sağlık hizmetinden mahrum kaldığını belirterek, uluslararası toplumun sessiz kalması nedeniyle İsrail'in hastanelere yönelik saldırılarının devam ettiğini ifade etti. El-Kudra, Gazze'nin kuzeyinde görevli 93 sağlık personelinin insanlık dışı koşullar altında gözaltına olduğunu hatırlattı.

İsrail saldırılarında 310 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini ve 102 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini aktaran el-Kudra, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 22 hastane ve 52 sağlık ocağının faaliyet dışı kaldığını belirtti.

5 bin yaralının tedavi için yurtdışına çıkarılması gerekiyor

Acilen 5 bin yaralının tedavi için yurt dışına çıkarılması gerektiğini aktaran el-Kudra, Gazze Şeridi'nin çocuk aşısına olan ihtiyacın devam ettiğini ifade etti. Sağlık ekipleri barınma merkezlerinde 350 bin bulaşıcı hastalık vakası tespit ettiğini aktaran el-Kudra, uluslararası kurumlara 700 binden fazla çocuk, 50 bin hamile kadın, bin 100 diyaliz hastası, 350 kronik hasta ve binlerce yaralıya sağlık hizmeti sağlanması çağırısında bulundu. - GAZZE