Gazze'deki İsrail Saldırılarında Can Kaybı 65 Bini Aştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bin 62'ye, yaralananların sayısı 165 bin 697'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor. Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 98 sivilin cansız bedeni ile 385 yaralının getirildiği bildirildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 12 bin 511 Filistinlinin öldürüldüğü, 53 bin 656 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 65 bin 62'ye, yaralı sayısının 165 bin 697'ye yükseldiği ifade edildi.

Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 504'e yükseldi

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, 24 saat içinde 7 cansız bedenin hastanelere ulaştığı, 87 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinden hastanelere ulaşan cenaze sayısı 2 bin 504'e, yaralı sayısı ise 18 bin 381'e yükseldi" denildi.

Açlıktan ölenlerin sayısı 432'ye yükseldi

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte açlık nedeniyle ölenlerin sayısının da paylaşıldığı açıklamada, "Hastaneler, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 4 yeni ölüm vakası kaydetti. Böylece toplam ölüm sayısı 146'sı çocuk olmak üzere 432'ye yükseldi. BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos 2025'te Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 31'i çocuk 154 ölüm kaydedildi" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE