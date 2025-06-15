Gazze'deki İsrail Saldırılarında Can Kaybı 55 Bini Aştı

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sonucunda toplam can kaybı 55 bin 362'ye, yaralı sayısı ise 128 bin 741'e ulaştı. Son 24 saatte 65 sivil hayatını kaybetti, 315 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 55 bin 362'ye, yaralı sayısı 128 bin 741'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor. Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 65 sivilin cansız bedeni ile 315 yaralının getirildiği, cenazelerden 8'inin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalmış sivillere ait olduğu aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 5 bin 71 Filistinlinin öldürüldüğünü, 16 bin 700 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 55 bin 362'ye, yaralı sayısının 128 bin 741'e yükseldiği ifade edildi.

Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 127'ye yükseldi

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de açıklayan Sağlık Bakanlığı, 24 saat içinde 26 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 117'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinden hastanelere ulaşan cenaze sayısı 300'e, yaralı sayısı ise 2 bin 649'dan fazlaya yükseldi" denildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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