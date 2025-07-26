Gazze'deki İsrail Saldırıları: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 59 Bin 733'e Ulaştı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonrasında son 24 saatte 57 can kaybı daha kaydedildi. Toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 733'e yükselirken, yaralı sayısı 144 bin 477'ye çıktı.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 57 can kaybının kayıtlara geçmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 733'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 57 can kaybının kayıtlara geçtiği, 512 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sözde yardım dağıtım noktalarında 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 165 kişinin yaralandığı aktarıldı. Sözde yardım dağıtımı sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 121'e, yaralananların sayısının ise 7 bin 485'e ulaştığı aktarıldı. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana toplam can kaybının 8 bin 581'e, yaralı sayısının ise 32 bin 436'ya yükseldiği kaydedildi. Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 733'e, yaralı sayısı ise 144 bin 477'ye çıktı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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