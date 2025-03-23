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Gazze'deki İsrail Bombardımanında Ölü Sayısı 50 Bini Aştı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 21'e yükseldi. Son 24 saatte 39 sivilin öldüğü bildiriliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 21'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, bölgede ateşkesin ilk aşamasının sona ermesiyle yine sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarında 39 sivilin hayatını kaybettiği, 61 sivilin ise yaralandığı aktarılırken, daha önce düzenlenen saldırılar sonucunda ölen 2 sivilin de enkaz altından çıkarıldığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasına göre, İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise, hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 21'e, yaralı sayısı 113 bin 274'e yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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