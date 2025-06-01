Gazze'deki Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Endişe Verici Derecede Artıyor

Gazze'deki Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Endişe Verici Derecede Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze Şeridi'nde 54 bin 418 kişi hayatını kaybetti, 124 bin 190 kişi ise yaralandı. Son 24 saatte 37 ceset hastanelere getirildi ve insani yardım almaya giden sivillere yönelik düzenlenen saldırılarda 31 kişi öldü.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 418'e, yaralı sayısı 124 bin 190'a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle, can kayıpları ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 37 cansız bedenin ve 136 yaralının getirildiği, cenazelerden 5'inin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalmış sivillere ait olduğu aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise, 4 bin 149 Filistinlinin öldürüldüğünü, 12 bin 149 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

Bazı cesetlerin hala enkaz altında bulunduğunu vurgulayan bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 54 bin 418'e, yaralı sayısının da 124 bin 190'a yükseldiğini bildirdi.

Yardım almaya giden sivillere yönelik saldırıda 31 kişi öldü

Öte yandan, Gazze'deki Hükümet Ofisi tarafından bugün erken saatlerde yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki El Mevasi Mülteci Kampı'nda insani yardım almaya giden sivillere düzenlediği silahlı saldırıda 39 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Hükümet Ofisi yaptığı yeni açıklamada, saldırıdaki can kaybının 31 olduğunu bildirdi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Zaha ile ayrılık kesinleşti

Çok büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray'da ayrılık resmileşti
Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız

Bir dönemin popüler ismiydi, düştüğü hale bakar mısınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beşiktaş, eski yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın transferinde mutlu sona yakın

Son şampiyonlukta payı vardı! Beşiktaş'a geri dönüyor
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.