Gazze'de aşırı soğuk nedeniyle 12 günlük bir bebek hayatını kaybetti

Güncelleme:
Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 71,662'ye ulaştığını açıkladı. Ayrıca aşırı soğuk nedeniyle 12 günlük bir bebeğin de aralarında bulunduğu 11 bebek yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 2 cenazenin ulaşmasıyla İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 71 bin 662'ye yükseldiğini bildirdi. Ayrıca aşırı soğuk nedeniyle 12 günlük bir bebeğin de hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, soğuk nedeniyle ölen bebeklerin sayısının 11'e yükseldiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, bir yandan da İsrail askerleri anlaşmayı ihlal ederek sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 2 cenazenin ulaştığı belirtilirken, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Aşırı soğuk nedeniyle 12 günlük bir bebeğin de hayatını kaybettiği kaydedilen bakanlık açıklamasında, soğuk nedeniyle ölen bebeklerin sayısının 11'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail ile Hamas arasında geçen 10 Ekim'de varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 488'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 714'e yükseldiği, yaralı sayısının da bin 350'ye ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 662'ye, toplam yaralı sayısının da 171 bin 428'e ulaştığı bildirildi. - GAZZE

500

