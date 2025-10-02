Gazze'deki Can Kaybı 66 Bini Aştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 66 bin 225'e, yaralı sayısı 168 bin 938'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle, can kayıpları ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 77 cansız bedenin ve 222 yaralının getirildiği aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise, 13 bin 357 Filistinlinin öldürüldüğü, 56 bin 897 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı.

Bazı cesetlerin hala enkaz altında bulunduğu vurgulanan bakanlık açıklamasında, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 66 bin 225'e, yaralı sayısının da 168 bin 938'e yükseldiğini bildirdi.

Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 582'ye yükseldi

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de vurgulayan Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 2 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 44 kişinin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak için beklerken ölenlerin sayısı 2 bin 582'ye, yaralı sayısı ise 18 bin 974'de yükseldi" denildi. - GAZZE