Gazze'deki Can Kaybı 56 Bin 156'ya Ulaştı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Son 24 saatte 79 yeni can kaybı ile birlikte toplam ölü sayısı 56 bin 156'ya yükseldi. Yaralı sayısı ise 132 bin 239 olarak bildirildi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 79 can kaybının kayıtlara geçmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 56 bin 156'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamları devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 79 can kaybının kayıtlara geçtiği, 391 kişinin yaralandığı belirtildi. Çok sayıda Filistinliye ait cansız bedenlerin hala enkaz altında ve yollarda kaldığı, ambulansların ve sivil savunma ekiplerinin olay yerlerine ulaşamadığı aktarıldı. Ayrıca son 24 saat içinde sözde insani yardım dağıtım faaliyetleri sırasında İsrail'in saldırıları sonucu 33 kişinin yaşamını yitirdiği, 267 kişinin de yaralandığı bildirildi. Sözde yardım dağıtımlarında toplam can kaybı sayısı 549'a, yaralananların sayısı 4 bin 66'ya yükseldi. Son verilerle birlikte İsrail'in ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana 5 bin 833 kişinin hayatını kaybettiği, 20 bin 198 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 56 bin 156'ya, yaralı sayısı ise 132 bin 239'a ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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