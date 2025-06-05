Gazze'deki Can Kaybı 54 Bini Aştı

Gazze'deki Can Kaybı 54 Bini Aştı
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 677'ye çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte 70 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 677'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 70 can kaybının kayıtlara geçtiği, 3'ünün önceki saldırılarda yaşamını yitirdiği ve cansız bedenlerine yeni ulaşıldığı aktarıldı. Son 24 saatte ayrıca 189 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi. Ambulanslar ve sivil savunma kuruluşları tarafından ulaşılamayan enkaz alanlarında ve yollarda cansız bedenler olduğu belirtildi. Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 402'ye, yaralıların sayısı 13 bin 489'a yükseldi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 54 bin 677'ye, yaralı sayısı 125 bin 530'a ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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