Gazze'deki Can Kaybı 54 Bin 381'e Yükseldi

Gazze'deki Can Kaybı 54 Bin 381'e Yükseldi
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 381'e ulaştı. Son 24 saatte 60 can kaybı ve 284 yaralı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 381'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarında bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'de son 24 saatte 60 can kaybının kayıtlara geçtiği, 1'inin önceki saldırılarda yaşamını yitiren ve cansız bedenine yeni ulaşılan Filistinliye ait olduğu belirtildi. İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 284 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Bilançoya ulaşımın zor olması nedeniyle Kuzey Gazze'deki hastanelerin dahil edilemediği aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 117'ye, yaralı sayısı 12 bin 13'e yükseldi. İsrail ordusunun saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 54 bin 381'e, yaralı sayısı 124 bin 54'e ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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