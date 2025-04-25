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Gazze'deki Can Kaybı 51 Bin 439'a Ulaştı

Gazze'deki Can Kaybı 51 Bin 439'a Ulaştı
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Son verilere göre toplamda 51 bin 439 kişi hayatını kaybetti, 117 bin 416 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 51 bin 439'a, yaralı sayısı 117 bin 416'ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 84 sivilin cansız bedeni ile 168 yaralının getirildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 2 bin 62 Filistinlinin öldürüldüğünü, 5 bin 375 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 51 bin 439'a, yaralı sayısının 117 bin 416'ya yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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