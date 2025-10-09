Gazze'deki Bombardımanda Ölü Sayısı 67 Bine Yaklaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü bombardımanda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 67 bin 194'e, yaralananların sayısı 169 bin 890'a yükseldi.

İsrail ile Hamas arasında Mısır'da yapılan ateşkes müzakerelerinden olumlu sonuç alınsa da bölgede 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım gerçekleştiren İsrail ordusu saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 10 sivilin cansız bedeninin ve 49 yaralının ulaştığını, cenazelerden 1'inin daha önceki saldırılarda enkaz altına kalan sivillere ait olduğu bildirdi.

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 13 bin 598 Filistinlinin öldürüldüğünü, 57 bin 849 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 67 bin 194'e, yaralı sayısının da 169 bin 890'a yükseldiği ifade edildi.

Yardım dağıtım noktalarında ölenlerin sayısı 2 bin 615'e yükseldi

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de açıklayan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 13 sivilin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 615'e, yaralı sayısı ise 19 bin 177'ye yükseldi" denildi. - GAZZE