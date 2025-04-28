Gazze'deki Bombardımanda 52 Bin 314 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden yoğun bombardımanında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 52 bin 314'e, yaralı sayısı 117 bin 792'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze'deki hastanelere 71 cenaze ve 153 yaralı getirildi. Cenazelerden 14'ünün daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalan Filistinli sivillere ait olduğunu bildirdi. Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana bin 2 bin 222 Filistinlinin öldürüldüğünü, 5 bin 751 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ortaya çıkan bilançoyu da paylaşan Filistin Sağlık Bakanlığı, toplam can kaybının 52 bin 314'e, yaralı sayısının 117 bin 792'ye yükseldiğini aktardı. - GAZZE