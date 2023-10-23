Gazze'de yaralı sayısının artmasıyla hastanelerdeki kriz büyüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların artmasıyla hastanelerdeki kriz büyüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların artmasıyla hastanelerdeki kriz büyüyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarına yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaralananlar Gazze Şeridi'ne bağlı Deir al-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırılıyor. İsrail'in saldırılarını giderek arttırması sonucu yaralananların tedavi altına alındığı El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde kapasite sorunu yaşanıyor. Çok sayıda yaralıyı kaldıramayan hastanede yeterli personel ve tıbbi ekipman eksikliğinden dolayı sıkıntı yaşanıyor.

Yaralılardan Ebu Ahmed, İsrail uçaklarının hiçbir uyarıda bulunmadan bölgeyi aniden bombaladığını, bunun sonucunda onlarca hayatını kaybedenlerin ve yaralının olduğunu söylerken, "İşgalin yaptıkları bizi zayıflatmayacaktır" dedi.

Dr. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırının başlangıcından bu yana Gazze'de 2 bin 55'i çocuk, 1 bin 119'u kadın, 217'si yaşlı olmak üzere 5 bin 87 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 273 kişi ise yaralandı. - GAZZE