Gazze'de Telekomünikasyon Hizmetleri Kesildi

Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde telekomünikasyon hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 59'uncu gününde devam ederken, Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi Gazze Şeridi'nin kuzeyinde telekomünikasyon hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Üzülerek belirtmek isteriz ki, Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde tüm telekomünikasyon hizmetleri, devam etmekte olan saldırılar nedeniyle şebekemizin ana unsurlarının bağlantısının kesilmesi nedeniyle kaybedilmiştir. Teknik ekiplerimiz, hizmetleri eski haline getirmek için mevcut tüm imkanlarla durmaksızın çalışmaktadır" denildi.

Söz konusu kesinti nedeniyle internet hizmetlerinin de etkilendiği belirtildi. - GAZZE