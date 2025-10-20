Haberler

Gazze'de Son Durum: 68 Bin 216 Ölü ve 170 Bin 361 Yaralı

Güncelleme:
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 57 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiğini açıkladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısı 68 bin 216’ya yükselirken, yaralı sayısı 170 bin 361 olarak belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 57 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 68 bin 216'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından dün İsrail güçleri bölgede hava saldırıları düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 57 kişinin cansız bedeninin ve 158 yaralının getirildiği, cenazelerden 12'sinin enkaz altından çıkarıldığı, 45'inin ise İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 68 bin 216'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 170 bin 361'e ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 80, enkaz altından çıkarılanların sayısının 426, yaralı sayısının da 303 olduğu bildirildi. - GAZZE

