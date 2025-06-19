Gazze'de Son 24 Saatte 69 Can Kaybı, Toplam Ölü Sayısı 55 Bine Yaklaştı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ederken, son 24 saatte 69 can kaybı ve 221 yaralı bildirildi. 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 55.706'ya ulaştı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 69 can kaybı kayıtlara geçerken, 221 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 69 can kaybının kayıtlara geçtiği, 221 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 5 bin 401 Filistinlinin öldürüldüğü, 18 bin 60 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 55 bin 706'ya, yaralı sayısının da 130 bin 101'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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