Gazze'de can kaybı 71 bin 667'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 71 bin 667'ye ulaştığını açıkladı. Ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen, yeni saldırılar ve enkaz çalışmaları sonucunda can kayıpları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 5 kişinin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 71 bin 667'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesin yürürlüğe girdiği Gazze Şeridi'nde hem yeni saldırılar hem de enkaz çalışmaları sonucunda can kayıpları artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 5 kişinin cansız bedeninin ve 6 yaralının getirildiği, cenazelerden birinin daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazından çıkarıldığı, 4'ünün ise İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 492, enkaz altından çıkarılan cenazelerin sayısının 715, yaralı sayısının da bin 356 olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 71 bin 667'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 343'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

