Üye Girişi
Haberler
Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Aile hekimliklerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Sanık kürsüsüne gelen Nevzat Bahtiyar: Ben suçumu itiraf ediyorum
"Ben suçumu itiraf ediyorum"
Narin'in amcası Salim Güran: DEM'in yemek aracını köyden kovduk
Amca Salim Güran'dan duruşmaya damga vuran DEM Parti sözleri
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı

Gazze'de Son 24 Saatte 37 Filistinli Hayatını Kaybetti, Toplam Can Kaybı 45 Bin 436'ya Ulaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 447 gündür devam ederken, son 24 saatte meydana gelen saldırılarda 37 Filistinli hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 436'ya yükseldi. Soğuk hava koşulları nedeniyle de yaşamını yitirenler var.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 37 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 436'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 447 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 37 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 98 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 436'ya, yaralı sayısının ise 108 bin 38'e yükseldiği aktarıldı.

Hastane personeli soğuktan yaşamını yitirdi

Ayrıca Gazze'deki Avrupa Hastanesi'nde çalışan El-Hakim Ahmed El-Zaharneh'in aşırı soğuk nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi. Personelin cansız bedeninin Han Yunus kentinin batısındaki el-Mevasi bölgesindeki çadırında bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, "Bu olay, Gazze sakinlerinin düşük sıcaklıklar ve çadırlarda ısıtma imkanının olmaması nedeniyle yaşadıkları sıkıntıların arttığı zorlu insani şartlarda meydana geldi" denildi.

Hastane yakınına saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, Sağlık Bakanlığından dün akşam yapılan açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Kamal Adwan Hastanesi'nin yanındaki bir binaya düzenlediği hava saldırısında aralarında hastanenin 5 sağlık personelinin de bulunduğu 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Soğuktan 4 bebek hayatını kaybetti

Ayrıca Gazze Şeridi'nde son 72 saat içinde soğuk ve düşük sıcaklık nedeniyle 4 bebeğin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fenerbahçe ile anlaşan Talisca hakkında korkunç şüphe
img

Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
img

Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
Suudi Arabistan'a giden Fatih Terim raconu kesti: Ben geri çekilmem
Basın mensuplarının isteğine verdiği yanıt bomba
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Tutuklu sanık Salim Güran: Narin'i bulmak için jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik
"Jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik"
Kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini vurdu: O anlar kamerada
Borcunu isteyeme giden müşteriyi şoke eden an

Son Dakika Haberleri

AÖF FİNAL TARİHLERİ | AÖF final tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav takvimi 2025! 30 Aralık okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tatil açıklaması yaptı mı? Regaip Kandili ne zaman 2025? (Diyanet Dini Günler Takvimi) Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.