Gazze'de Son 24 Saatte 37 Filistinli Hayatını Kaybetti, Toplam Can Kaybı 45 Bin 436'ya Ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 37 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 436'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 447 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 37 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 98 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 436'ya, yaralı sayısının ise 108 bin 38'e yükseldiği aktarıldı.

Hastane personeli soğuktan yaşamını yitirdi

Ayrıca Gazze'deki Avrupa Hastanesi'nde çalışan El-Hakim Ahmed El-Zaharneh'in aşırı soğuk nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi. Personelin cansız bedeninin Han Yunus kentinin batısındaki el-Mevasi bölgesindeki çadırında bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, "Bu olay, Gazze sakinlerinin düşük sıcaklıklar ve çadırlarda ısıtma imkanının olmaması nedeniyle yaşadıkları sıkıntıların arttığı zorlu insani şartlarda meydana geldi" denildi.

Hastane yakınına saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, Sağlık Bakanlığından dün akşam yapılan açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Kamal Adwan Hastanesi'nin yanındaki bir binaya düzenlediği hava saldırısında aralarında hastanenin 5 sağlık personelinin de bulunduğu 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Soğuktan 4 bebek hayatını kaybetti

Ayrıca Gazze Şeridi'nde son 72 saat içinde soğuk ve düşük sıcaklık nedeniyle 4 bebeğin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı. - GAZZE