Gazze'de Son 24 Saatte 18 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 18 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 68 bin 159'a çıktığını duyurdu. Ateşkesin ardından enkaz altındaki bedenlerin aranmasına devam ediliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 18 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 68 bin 159'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından enkaz altındaki bedenleri arama çalışmaları sürüyor. Bölgede yoğun çalışmalar yapan Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, Gaza Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 18 kişinin cansız bedeninin ve 3 yaralının getirildiği, cenazelerden 10'unun enkaz altından çıkarıldığı, 8'inin ise İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 68 bin 159'a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 170 bin 203'e ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 35, enkaz altından çıkarılanların sayısının 414, yaralı sayısının da 146 olduğu bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, "İşgal güçlerinin elinde bulunan ve kimliği henüz belirlenememiş 15 cenaze daha teslim alındı. Böylece işgalden teslim alınan toplam cenaze sayısı 150'ye ulaştı. Bu cenazeler 45+45+30+15+15 şeklinde kademeli olarak teslim alındı" denildi. - GAZZE

