Gazze'de son 24 saatte 153 can kaybı, 459 yaralı

İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 153 can kaybı kayıtlara geçti, 459 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun işgalini kalıcı hale getirme amacıyla saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nde bilanço artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 146 kişinin hayatını kaybettiği, 459 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca önceki günlerde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı, böylece son 24 saatte 153 can kaybının kayıtlara geçtiği ifade edildi. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 131'e, yaralı sayısının 8 bin 632'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 53 bin 272'ye, yaralı sayısı 120 bin 673'e ulaştı.

Kalıcı işgal amacıyla Gazze'ye yoğun saldırı başlatmıştı

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) gece yarısı yapılan açıklamada, ordunun stratejik bölgeleri ele geçirmek amacıyla Gazze Şeridi'ne yoğun saldırı başlattığı ve birliklerin harekete geçirildiği duyurulmuştu. "Gideon'un Savaş Arabaları" adı verilen büyük çaplı saldırının ilk aşamasının başlatıldığı, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılmasının hedeflendiği iddia edilmişti.

Gece yarısından bu yana 58 can kaybı

Kuzey Gazze'deki Endonezya Hastanesi Müdürü Marwan Al-Sultan, "Gece yarısından bu yana 58 şehit aldık, çok sayıda kişi ise enkaz altında kaldı. Hastanenin içindeki durum felaket" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki sağlık sistemi, 19 aydır devam eden saldırılarda hastanelerin defalarca vurulması ve İsrail'in 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişine izin vermemesi sonucu tıbbi malzemelerin tükenmesi nedeniyle neredeyse çökmüş durumda. - GAZZE