Gazze'de son 24 saatte 153 can kaybı, 459 yaralı

Gazze'de son 24 saatte 153 can kaybı, 459 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 153 can kaybı kayıtlara geçti, 459 Filistinli yaralandı.

İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 153 can kaybı kayıtlara geçti, 459 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun işgalini kalıcı hale getirme amacıyla saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nde bilanço artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 146 kişinin hayatını kaybettiği, 459 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca önceki günlerde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı, böylece son 24 saatte 153 can kaybının kayıtlara geçtiği ifade edildi. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 131'e, yaralı sayısının 8 bin 632'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 53 bin 272'ye, yaralı sayısı 120 bin 673'e ulaştı.

Kalıcı işgal amacıyla Gazze'ye yoğun saldırı başlatmıştı

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) gece yarısı yapılan açıklamada, ordunun stratejik bölgeleri ele geçirmek amacıyla Gazze Şeridi'ne yoğun saldırı başlattığı ve birliklerin harekete geçirildiği duyurulmuştu. "Gideon'un Savaş Arabaları" adı verilen büyük çaplı saldırının ilk aşamasının başlatıldığı, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılmasının hedeflendiği iddia edilmişti.

Gece yarısından bu yana 58 can kaybı

Kuzey Gazze'deki Endonezya Hastanesi Müdürü Marwan Al-Sultan, "Gece yarısından bu yana 58 şehit aldık, çok sayıda kişi ise enkaz altında kaldı. Hastanenin içindeki durum felaket" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki sağlık sistemi, 19 aydır devam eden saldırılarda hastanelerin defalarca vurulması ve İsrail'in 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişine izin vermemesi sonucu tıbbi malzemelerin tükenmesi nedeniyle neredeyse çökmüş durumda. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lozan tartışmasının terörsüz Türkiye ile ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan'la ilgili tartışmalara ilk yorum
Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu

Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

"Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım"
Memur ve emekliler maaş zammı için mayıs ayı enflasyonuna odaklandı

Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı

Verdiği karar 1500 futbolcuyu tehlikeye attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.