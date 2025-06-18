Gazze'de Son 24 Saatte 144 Can Kaybı, Toplam Ölü Sayısı 55 Bini Geçti

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 144 can kaybı kayıtlara geçerken, 560 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 144 can kaybının kayıtlara geçtiği, 560 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 5 bin 344 Filistinlinin öldürüldüğü, 17 bin 839 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 55 bin 637'ye, yaralı sayısının da 129 bin 880'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE