Gazze'de Son 24 Saatte 14 Cenaze Daha, Ölü Sayısı 68 Bin 280'e Yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 14 cenazenin hastanelere getirildiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 68 bin 280'e ulaştığını açıkladı. Ateşkes sonrası enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü bölgede, toplam yaralı sayısı 170 bin 375 olarak belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 14 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 68 bin 280'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 14 kişinin cansız bedeninin ve 2 yaralının getirildiği, cenazelerden 13'ünün enkaz altından çıkarıldığı, 1'inin ise İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarında hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 89, enkaz altından çıkarılanların sayısının 449, yaralı sayısının da 317 olduğu bildirildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 68 bin 280'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 170 bin 375'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

