Gazze'de Son 24 Saatte 10 Cenaze Daha Getirildi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 10 cenazenin daha getirildiğini ve bunlardan 2'sinin İsrail'in düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim tarihinde Hamas ile yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını sürdürürken, bölgede yoğun arama çalışmaları da devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 10 cenazenin daha getirildiği belirtildi. Söz konusu cenazelerden 8'inin enkazdan çıkarıldığı, 2'sinin ise İsrail'in düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 347'ye, enkaz altından çıkarılanların sayısının 596'ya, yaralı sayısının ise 889'a yükseldiği belirtildi.

Toplam can kaybı 69 bin 785'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise toplam can kaybının 69 bin 785'e, yaralı sayısının da 170 bin 965'e yükseldiğini açıkladı. - GAZZE