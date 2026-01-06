Haberler

Gazze'de son 24 saatte 2 can kaybı

Güncelleme:
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, son 24 saatte bir kişi hayatını kaybetti. Ekim ayındaki ateşkesin ardından toplam can kaybı 424'e ulaştı. Saldırılar, 7 Ekim'den bu yana 71 bin 391 kişinin ölümüne neden oldu.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, enkaz alanlarında ise önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekim ayında ateşkes ilan edilmesinden bu yana toplam can kaybı sayısı 424'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 424'e, yaralı sayısı bin 199'a yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 71 bin 391'e, yaralı sayısı 171 bin 279'a ulaştı. - GAZZE

