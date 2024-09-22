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Gazze'de Sivil Kaybı 41 Bin 431'e Ulaştı

Gazze'de Sivil Kaybı 41 Bin 431'e Ulaştı
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılarda sivillerin hayatını kaybetmesi 41 bin 431'e yükseldi. 351 gündür devam eden saldırılarda son 24 saatte 40 sivil hayatını kaybetti, 58 sivil yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 41 bin 431'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana soykırım faaliyetlerine devam ediyor. Bölgede sivilleri hedef alan ve 351 gündür savaş suçu işleyen İsrail'in kanlı saldırıları nedeniyle bilanço artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 40 sivilin hayatını kaybettiği, 58 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Bölgedeki 7 Ekim'den bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, can kaybının 41 bin 431'e, yaralı sayısının da 95 bin 818'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnsan Hakları Orta Doğu Politika 3-sayfa İsrail Dünya gazze

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