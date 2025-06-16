Gazze'de Sivil Can Kaybı 55 Bin'i Geçti

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar sonucunda hayatını kaybeden sivil sayısı 55 bin 432'ye ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 68 sivilin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü bombardımanda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 55 bin 432'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bölgede soykırım gerçekleştiren İsrail ordusunun yoğun saldırıları nedeniyle can kaybı günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 68 sivilin cansız bedeninin ve 182 yaralının ulaştığını, cenazelerden 2'sinin daha önceki saldırılarda enkaz altına kalan sivillere ait olduğu bildirdi.

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 5 bin 139 Filistinlinin öldürüldüğünü, 16 bin 882 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 55 bin 432'ye, yaralı sayısının da 128 bin 923'e yükseldiği ifade edildi.

Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 338 yükseldi

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de açıklayan Sağlık Bakanlığı, bu sabah itibarıyla 38 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 182'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 338'e, yaralı sayısı ise 2 bin 831'den yükseldi" denildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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