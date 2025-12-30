Haberler

Gazze'de şiddetli fırtına Filistinlilerin sığındığı çadırları vurdu

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, İsrail ordusu tarafından yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı binlerce çadırı kullanılamaz hale getirdi. Bölgedeki siviller, savaşın getirdiği zorluklarla birlikte sert kış şartlarıyla da mücadele ediyor. Aşırı soğuk nedeniyle 6 çocuk hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, İsrail ordusu tarafından yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı binlerce çadırı kullanılamaz hale getirdi.

Gazze Şeridi, savaşın gölgesinde sert kış şartlarıyla mücadele ediyor. Bölgede İsrail bombardımanında hayatta kalan siviller, sığındıkları çadırlarda kışı geçirmeye çalışıyor. Bölgede etkili olan şiddetli fırtına ise yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı yıpranmış çadırları vurdu. Saatte 100 kilometreyi bulan rüzgarlar nedeniyle çadırlar kullanılamaz hale geldi. Alçak bölgelerde sağanak yağışın yol açtığı sel suları çadırları bastı. Bölge sakinlerinin çadırlarını sabitleme girişimleri, fırtınanın şiddeti nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Çadırı şiddetli fırtınada yıkılan İbrahim Hamad, çadırların çok dayanıksız olduğuna vurgu yaparak, "Yağmur yağdığında, her yerden su basıyor. Şu çadıra bakın uçup gitmek üzere. Bir saat sonra geri gelirseniz, yok olacak. Rüzgar onu parçalayacak. Bu çadırlar rüzgara dayanamaz. Şu dayanıksız iplere bakın. Saatte 100 kilometre rüzgara dayanabilir mi? Söyleyin bana, bu fırtınaya dayanabilirler mi? Yerinden edilmiş insanlara destek olmak isteyen herkes, onların dayanmasına yardımcı olacak bir şey yapmalı. Yaşamalarını ve hayatın zorluklarıyla yüzleşmelerini sağlayacak bir şey" ifadelerini kullandı.

Filistin Sivil Savunması'na göre, aşırı soğuk nedeniyle 6 çocuk hayatını kaybetti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
