Gazze'de Saldırılarda Can Kayıpları 57 Bin'i Geçti

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 57 bin 418'e, yaralananların sayısı 136 bin 261'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sivillere bomba yağdıran İsrail ordusu, tüm dünyanın gözü önünde ABD'nin maddi ve askeri desteğini de alarak soykırım gerçekleştiriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail güçlerinin son 24 saatte bölgede düzenlediği saldırılar sonucunda hastanelere 80 kişinin cenazesi ile 304 yaralı getirildi. Son kayıtlarla birlikte İsrail'in tek taraflı ateşkesi bozduğu 18 Mart 2025 tarihinden bu yana yaşanan can kaybı 6 bin 860'a, yaralı sayısı ise 24 bin 220'ye yükseldi.

Yardım dağıtım faaliyetlerinde ölenlerin sayısı 751'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasında, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 57 bin 418'e, yaralananların sayısının da 136 bin 261'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, "Son 24 saat içinde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucunda hastanelere 8 ölü ve 40'tan fazla yaralı getirildi. Böylece yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin hastane kayıtlı toplam sayısı 751'e ve yaralananların sayısı 4 bin 931'e ulaştı" denildi. - GAZZE