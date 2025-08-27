Gazze'de Sağlık Durumu Kritik: Kıtlık ve Toplu Ölümler Bekleniyor

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Münir El-Berş, "Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan edilmesinden bu yana hiçbir şey değişmedi, toplu ölümler bekliyoruz" dedi.

Gazze Şeridi'nde İsrail ablukası nedeniyle açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı can kayıpları her geçen gün artıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Münir El-Berş, Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan etmesinden bu yana hiçbir şeyin değişmediğini belirterek, özellikle çocuklar ve hassas gruplar için derhal önlem alınmazsa toplu ölümler olacağı uyarısında bulundu. El-Berş, BM'nin Gazze halkı için sadece açıklamalarla yetindiğini ve fiiliyata geçmediğini vurgulayarak, açlık çeken Gazzeliler için acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Son 24 saatte 2'si çocuk 10 sivil açlıktan hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2'si çocuk 10 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı can kaybı 119'u çocuk olmak üzere 313'e yükseldi. - GAZZE